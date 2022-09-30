30 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 30 Eylül 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Futbol Aklı 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Özel Dosya 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İspanya La Liga Özetler 09:45 Belçika Pro Lig Goller 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:50 Hollanda Eredivisie Goller 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 İtalya Seri A Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:35 Portekiz Süper Lig Özetler 16:00 Gündem Futbol 17:45 Avrupa'dan Futbol 18:00 Set Sayısı 18:25 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş.türkiye - Hırv 20:00 Set Sayısı 20:30 Spor Akşamı 21:00 Başlama Vuruşu 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Aktüel Futbol Trt TV Haberler

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