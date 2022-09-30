30 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Eylül 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Özel Dosya
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:45 Belçika Pro Lig Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Hollanda Eredivisie Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Portekiz Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:45 Avrupa'dan Futbol
18:00 Set Sayısı
18:25 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş.türkiye - Hırv
20:00 Set Sayısı
20:30 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Aktüel Futbol