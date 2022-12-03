3 - 4 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 4 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Aralık Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600 VE 5605 SOKAK
- 03.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5509, 5500, 5507, 5513, 5504, 5502, 5506 SOKAKLAR
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI VE TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR KISMI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEMİŞ MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KADRİYE MAHALLESİ TOKİ ÜST KISIM TAMAMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ MEMİŞ MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BODUROĞLU MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİREŞREF MAHALLESİ BİR KISMI VE TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ, ÇİÇEK CADDESİ, 66, 93,101,103, 105, 109, 113, 131 SOKAKLAR
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADALA VE ÇAPAKLI MAHALLESİ ARASINDA KALAN TARIMSAL SULAMA,TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE BESİ DAMLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ALTINKÖY ÇAMKÖY DUMANLAR GÇLBAŞI HACILAR KARAKOZAN KÜRKCÜ RAHMANLAR ZORAMAN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE HASTANE KAVŞAĞI VE ÇEVRESİ, ILICA MAHALLESİ DEVLET HASTANESİ VE ÇEVRESİ
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET,HACIİSHAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI 15-404-405-407-409-396-211-410-411-415-496-452-429-427-442-448-440 SOKAKLAR VE ONTAN KONUTLARI CİVARI NURİ GİYİK,RECEP AKKAYA,ATAKULE,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,EGE BALATA,DERYA UN,AKHİSAR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ,BATI ÇİM,YEŞİL ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM,İMT MÜHENDİSLİK,TARİŞ,ERDENLER BETON,ÇİM BETON,ÖZEL EGE DİYALİZ,AYMER VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKSELENDİ-KARAYAĞCI-FIRINLI-KULAKSIZLAR-AKÇEŞME-M.ÇETİN TST-GÖRDES BARAJ KONUTLARI-H.KARAMAN TST-ILICAKSU-A.HAŞİMOĞLU TST-Ş.DİBEKALAN TST-PINARCIK TST-HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI-ERİŞSAN KUM OCAĞI-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ KARAYAĞCI-AKÇEŞME-GÖZDE UN-DERYA UN-SARIÇALI SULAMA KOOP-MANİSA MADEN-MANİSA BŞB ŞANTİYESİ-SELENDİ TARIM-AKFARM TARIM-BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ-YAĞ FABRİKALARI-İŞLETMELER VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 03.12.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM RAHMİYE MAHALLESİ KESKİNOĞLU KÜMESLER RAHMİYE VE KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 03.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ, SİTE CADDESİ
- 03.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ, GARAJ CADDESİ 549, 581, 648, 646, 620 SOKAKLAR
- 03.12.2022 12:30 13:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİ, AVAR VE GÜRSEL CADDESİ, 468, 455, 395, 384, 383, 466, 491 SOKAKLAR
- 03.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ TARİŞ BÖLGESİ, İSTASYON MAHALLESİ KULA YOLU ÜZERİ, BAKLACI MAHALLESİ ARITME TESİSİ BÖLGESİ
- 03.12.2022 13:30 14:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, ATATÜRK VE MENDERES CADDESİ, 326, 335, 338, 336, 329, 331, 314 SOKAKLAR
- 03.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİ, SİTE, MÜHENDİSLER CADDESİ, 625, 623, 710, 716 SOKAKLAR
- 03.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKLACI MAHALLESİ
- 03.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİ, SANAYİ VE SİTE CADDELERİ, 714, 712 SOKAKLAR, VİRA BALIK RESTORAN, SEKSEN EVELER
- 04.12.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.12.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI OLAN FABRİKALAR, MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGESİ, HAKANLAR PETROL OFİSİ--KOÇTAŞ-TAM YAPINET -ELBATAŞ LOJ. --ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL -ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR TALES PLASTİK ÖZEL TR AZİZ TEKELİ ÖZEL TR, GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR YURTERİ ORMAN ÜRÜN. LTD.ŞTİ. ÖZEL TR YURTERİ ORMAN ÜRN.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR İNCİ LOJİSTİK ÖZEL TR BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MURADİYE ÖZEL ERCAN MUTLU ÖZEL TR ROSİTELL PLASTİK KALIP ÖZEL TR YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME A.Ş. ÖZEL TR, ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL İRG MAKİNE ÖZEL TR AYSAN IŞIKLANDIRMA LTD. ŞTİ. ÖZEL TR TEKNİK AMBALAJ ÖZEL TR KEREM MAKİNE ÖZEL TR UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR, RECEP UYAR ÖZEL TR ATEN ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL TR DUMAN PALET ÖZEL TR SARD MAKİNE ÖZEL TR ALCAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ ÖZEL TR AŞUROĞULLARI ÖZEL TR AVEN KİMYA ÖZEL TR RUDA METAL ÖZEL TR ERİNÖZ ÖZEL TR BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR POLİMAS ÖZEL TR BARSAN ÖZEL TR CEA ÖZEL TR, MODERN BETON MURADİYE ÖZEL HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2 EFS ÖZEL TR MEBAK MAKİNA ÖZEL TEKPAL ORMAN ÜRÜNLERİ ÖZEL SİMYA METAL ÖZEL TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL TR MB CAM ÖZEL T SÜRAT ÖZEL TR AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTRYENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR HALP İNŞAAT ÖZEL TR EGE KAUÇUK ÖZEL TR, IMPERİAL ÖZEL TR İKON AMBALAJ ÖZEL BATI PRES ÖZEL TR EMSAŞ ÖZEL TR, TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR FB TEKSTİL ÖZEL, DOĞANPAK ÖZEL TR ŞAHAN ELEKTRO STATİK ÖZEL TR KATIÖZ BOYA ÖZEL TR, ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÖZEL TR, KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR BÜLENT ÜNAL ÖZEL TR N.B.R. MAKİNA ÖZEL, BEŞOK KALIP PLASTİK ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL KÖK GÜVEN FİLM PLASTİK AMB. A.Ş. ÖZEL, SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KALIP VE MAKİNA SAN. A.Ş.ÖZEL TR BATI PRES KAL. MAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.ÖZEL TR UĞUR BETON ÖZEL TR BETONSA ÖZEL TR PARLAYAN TARIM MAK.SAN.LTD. ÖZEL İBRAHİM DUMAN ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR ÖZEL TR , MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR KAAN YILDIZ PLASTİK BOYA MONTAJ KALIP NAK.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZEL KLİMASAN ÖZEL TR SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR ERİNÖZ BAHÇE MOBİLYALARI A.Ş ÖZEL TR
- 04.12.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM VEZİROĞLU MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER FABRİKALAR
- 04.12.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 207-217-222 SOKAKLAR
- 04.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 04.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGESİ VE SİTELER BÖLGESİ
- 04.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ LEBLEBİCİLER SİTESİ TABAKHANE MEVKİİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ 120 EVLER CİVARI ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ ESKİ ÖZBAL SÜRÜCÜ KURSU CİVARI YENİ TOKİ BEY MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ GENC OSMAN CADDESİ EVLİYA CELEBİ CADDESİ 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 SOKAKLAR ZAFERİYE MAHALLESİ AKAR TEKSTİL CİVARI CUKURBAĞ CIVARI RAFETÜCELLİ CİVARI AYAKKABICILAR SİTESİ VE ASKERLİK ŞUBESİ CİVARI
- 04.12.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ LEBLEBİCİLER SİTESİ TABAKHANE MEVKİİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ
- 04.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.12.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ LEBLEBİCİLER SİTESİ TABAKHANE MEVKİİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞAH SÜLEYMAN CADDESİ 120 EVLER CİVARI ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ ESKİ ÖZBAL SÜRÜCÜ KURSU CİVARI YENİ TOKİ BEY MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ GENC OSMAN CADDESİ EVLİYA CELEBİ CADDESİ 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 SOKAKLAR ZAFERİYE MAHALLESİ AKAR TEKSTİL CİVARI CUKURBAĞ CIVARI RAFETÜCELLİ CİVARI AYAKKABICILAR SİTESİ VE ASKERLİK ŞUBESİ CİVARI
- 04.12.2022 18:00 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.12.2022 18:00 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.12.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ YENİ SANAYİ SİTESİ VE ÇEVRESİ, İSTASYON MAHALLESİ GALERİCİLER SİTESİ VE ÇEVRESİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ ÇEŞNELİ MAHALLESİ ERENKÖY MAHALLESİ OSMANİYE MAHALLESİ GÜRLEK MEVKİİ VE KIZILDAĞ MEVKİİ, BAKLACI MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.12.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE 4729, 4815, HAFSA SULTAN MAHALLESİ 4800, 4815, 4813, 4827 SOKAKLAR
- 05.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇINARLIKUYU-SARMA-KALE-SARILAN-HALITLI-KARAYENİCE-KALEMLİ-BELENYENİCE-KAAN-GÖKBEL MAHALELERİ CIVARINDAKİ TAVUK ÇİFTLİKLERİ TİCARETHANELER
- 05.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TAMAMI-GÖKÇELER KURUÇAY MAHALLESİ META NİKEL TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI-BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ
- 05.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUALAR MH,DEVLETHAN MH,BONCUKLU MHVAKIFLI MH,NALDÖKEN MH,AKÇAAVLU MH,URUZLAR MH,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MASKİ URUZLAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ZEKERİYYA ÖZEN - İBRAHİM KEPİR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AKÇAAVLU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MASKİ SEVİŞLER İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,YUSUF BİLİCİ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ DUALAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,UZUNAHIR MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,PİRAHMET MH,ÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA (ALİ SAPAN)
- 05.12.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİ
- 05.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARINDA
- 05.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TİYENLİ VE DEYNEKLER MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,İŞLETMELER VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 05.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK