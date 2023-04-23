23 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:00 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar
09:15 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar
09:30 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar
09:45 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:55 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
17:55 Spor Toto 1. Lig Özetler
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Altay - Göztepe A.Ş.
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz