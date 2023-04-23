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23 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

23 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Teknik Analiz

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

09:00 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar

09:15 UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar

09:30 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1. Maçlar

09:45 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2. Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:55 Spor Toto 1. Lig Özetler

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

17:55 Spor Toto 1. Lig Özetler

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Altay - Göztepe A.Ş.

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

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