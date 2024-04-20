22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü?

22 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 22 Nisan'ın yarım gün veya tam gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan'da okul var mı yok mu? İşte Pazartesi günü okulların son durumu haberimizde...

22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan Pazartesi eğitim ve öğretime ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde devam edecek. 22 Nisan Pazartesi günü için alınmış bir tatil kararı bulunmamaktadır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan günü resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde eğitim ve öğretime ara verecek.