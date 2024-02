2024 ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKİYOR? Şubat ayı neden 28 gün? Bu yıl Şubat ayı 28 mi 29 gün mü?

Bu yıl Şubat ayı 28 gün mü yoksa 29 gün mü merak ediliyor. 2024 Şubat ayı kaç gün çekiyor merak ediliyor. Şubat ayı neden 28 gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 Şubat ayı kaç çekiyor? Şubat ayı neden 28 gün? Bu yıl Şubat ayı 28 mi 29 gün mü?

2024 ŞUBAT AYI KAÇ ÇEKİYOR?

Gregoryen takvimine göre, Şubat ayı her dört yılda bir 29 gün çeker. Bu takvimin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julian" takvimidir. Julian takvimine göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Bu ekstra saatler her dört yılda bir gün oluşturacak şekilde toplanır ve yıla eklenir. Bu düzenleme sayesinde her dört yılda bir yıl, 366 güne çıkar. Dolayısıyla 2024 yılında Şubat ayı 29 gün sürecek ve 29 Şubat Perşembe günü Şubat ayının son günü olacak.

ŞUBAT AYI NEDEN 28 GÜN?

Bugün kullanmakta olduğumuz Gregoryen takviminin temeli, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e hazırlattığı "Julian" takvimine dayanır. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat fazla gelir. Bu artan saatler her dört yılda bir gün oluşturacak şekilde toplanır ve yıla eklenir, böylece her dört yılda bir yıl 366 güne çıkar. Ancak 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediği için, bazı aylar 30 gün, bazıları ise 31 gün çeker. Julian takvimine göre yılbaşı Mart ayında başlar ve bu nedenle Şubat, yılın son ayıdır. Julius Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayı, 31 gün sürer ve "July" olarak bilinir.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.