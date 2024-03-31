2024 ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eskişehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Eskişehir'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Eskişehir'de hangi parti, kim önde? Eskişehir'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ESKİŞEHİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce seçimi üst sıralarda tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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