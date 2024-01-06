Doğal gaz yardımı ne kadar, zamlandı mı 2024? Doğal gaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Doğal gaz yardımı ne kadar, zamlandı mı 2024 sorularına yanıt aranırken goğal gaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler olduğu gündeme geliyor. Doğal gaz desteği 8 ay süresince kış aylarına gelen dönemde ödeniyor. Doğal gaz yardımı ne kadar, zamlandı mı 2024? Doğal gaz desteği nasıl alınır, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZ YARDIMI ZAMLANDI MI 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden yaptığı değerlendirmede doğal gaz yardımının yeni tutarlarını açıklamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik." ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte Bakanlık ise, "Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2024 yılı ödemelerinin şubat ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Doğalgaz destek başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden kabul edilmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ödemeler ise hak sahiplerinin PTT kartlarına aktarılmaktadır. Destekten yararlanmak isteyen hak sahipleri, PTT'ye giderek doğalgaz faturalarını ibraz edebilirler.