ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAKAN TÜTÜNCÜ
- İYİ PARTİ: NESRİN ÜNAL
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: HAKAN ŞAKLAR
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: ÜMİT ÖZKURT
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: KEMAL BÜLBÜL
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: NAZLI ECE MUTLU
- ZAFER PARTİSİ: OĞUZ ERSÖZ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: NİMET ÇAKILKAYA
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MEHMET İLTEBER BAHADIR
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUHİTTİN BÖCEK
- EMEK PARTİSİ: ELİF BİLEN TAŞ
- HÜR DAVA PARTİSİ: ABDULBAKİ ÖZDEMİR
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SULTAN BAYRAM
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYHAN UZUN
- DEMOKRAT PARTİ: HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
- MİLLET PARTİSİ: SADETTİN GÜNDÜZ
- MİLLİ YOL PARTİSİ: MEVLÜT YAKIŞIKLI
- ADALET PARTİSİ: OSMAN KOÇ
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: KIVANÇ ÇETİNKAYA
- SAADET PARTİSİ: ERSAN BİLGİN
- VATAN PARTİSİ: SERDAR ÜSKÜPLÜ
- BAĞIMSIZ: SEDA KUL
- BAĞIMSIZ: EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
- BAĞIMSIZ: ALİ İHSAN YILDIRIM
- BAĞIMSIZ: OSMAN TURGUT
- BAĞIMSIZ: ALİ SONGÜL
- BAĞIMSIZ: OSMAN YILDIRIM
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.