31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAKAN TÜTÜNCÜ

İYİ PARTİ: NESRİN ÜNAL

DEMOKRATİK SOL PARTİ: HAKAN ŞAKLAR

YENİDEN REFAH PARTİSİ: ÜMİT ÖZKURT

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: KEMAL BÜLBÜL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: NAZLI ECE MUTLU

ZAFER PARTİSİ: OĞUZ ERSÖZ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: NİMET ÇAKILKAYA

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MEHMET İLTEBER BAHADIR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUHİTTİN BÖCEK

EMEK PARTİSİ: ELİF BİLEN TAŞ

HÜR DAVA PARTİSİ: ABDULBAKİ ÖZDEMİR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SULTAN BAYRAM

ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYHAN UZUN

DEMOKRAT PARTİ: HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU

MİLLET PARTİSİ: SADETTİN GÜNDÜZ

MİLLİ YOL PARTİSİ: MEVLÜT YAKIŞIKLI

ADALET PARTİSİ: OSMAN KOÇ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: KIVANÇ ÇETİNKAYA

SAADET PARTİSİ: ERSAN BİLGİN

VATAN PARTİSİ: SERDAR ÜSKÜPLÜ

BAĞIMSIZ: SEDA KUL

BAĞIMSIZ: EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

BAĞIMSIZ: ALİ İHSAN YILDIRIM

BAĞIMSIZ: OSMAN TURGUT

BAĞIMSIZ: ALİ SONGÜL

BAĞIMSIZ: OSMAN YILDIRIM

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.