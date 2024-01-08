2024 Altın Küre Ödülleri kazananları! 81. Altın Küre ödüllerini kimler kazandı?
2024 yılının Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Bu prestijli ödül töreninde, sinema ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri ödüllendirildi. Kazananların tam listesi ve detayları haberimizde...
81. Altın Küre Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Altın Küre ödüllerinin sahipleri kimler oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 Altın Küre Ödülleri kazananları sorgulatılıyor. Peki, 81. Altın Küre ödüllerini kimler kazandı? İşte detaylar...
81. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?
Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti. Geceye 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülün sahibi oldu.The Bear ve Beef dizileri 3 ödülle geceden ayrıldı.
ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI!
SİNEMA ÖDÜLLERİ
- En İyi Film (Drama): Oppenheimer
- En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things
- En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
- En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
- En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
- En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
- En İyi Özgün Şarkı: "What Was I Made For?" Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
- En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
- En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
TELEVİZYON ÖDÜLLERİ
- En İyi Dizi (Drama): Succession
- En İyi Dizi (Komedi): The Bear
- En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
- En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
- En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
- En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef