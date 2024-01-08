2024 Altın Küre Ödülleri kazananları! 81. Altın Küre ödüllerini kimler kazandı?

81. Altın Küre Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Altın Küre ödüllerinin sahipleri kimler oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 Altın Küre Ödülleri kazananları sorgulatılıyor. Peki, 81. Altın Küre ödüllerini kimler kazandı? İşte detaylar...

81. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti. Geceye 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülün sahibi oldu.The Bear ve Beef dizileri 3 ödülle geceden ayrıldı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI!

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: "What Was I Made For?" Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron



TELEVİZYON ÖDÜLLERİ