2024-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN? ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama!
2024-ALES/1 sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ALES/1 sınav giriş belgesi ve sınav yerleri hakkında bilgi arayan adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren edinebilecekler. ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için link haberimizdedir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacağı merak edilirken 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı ve ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. 2024-ALES/1 sınavı ne zaman?ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama! Detaylar haberimizdedir...
2024-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
2024-ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.
ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacaktır.
ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)