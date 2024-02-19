2024-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN? ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman yapılacağı merak edilirken 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı ve ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. 2024-ALES/1 sınavı ne zaman?ALES/1 sınav giriş belgesi, yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi sorgulama! Detaylar haberimizdedir...

2024-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

2024-ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacaktır.

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (LİNK)

