2024 ADIYAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Adıyaman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Adıyaman Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Adıyaman'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Adıyaman'da hangi parti, kim önde? Adıyaman'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ADIYAMAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Adıyaman'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ADIYAMAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında başta AK Parti, CHP,İYİ Parti'nin adayları olmak üzere birçok siyasi parti kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

ADIYAMAN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ