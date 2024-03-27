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2023 en popüler bebek isimleri ne? En güzel kız, erkek bebek isimleri hangileri?

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TÜİK verilerine göre 2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu. 2023 en popüler bebek isimleri ne? En güzel kız, erkek bebek isimleri hangileri? 2023 yılında en popüler bebek isimlerini merak ediyor musunuz? En güzel kız ve erkek bebek isimlerini sizler için derledik. 2023 en popüler bebek isimleri ne? En güzel kız, erkek bebek isimleri hangileri? İşte detaylar...

EN POPÜLER KIZ İSMİ NE?

TÜİK'in yayınladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Uzun yıllardır zirvede yer alan 'Zeynep' ismi, bu yıl tahtını başka bir isme bıraktı. Her yıl en popüler kız bebek isimleri arasında görmeye alışık olduğumuz 'Zeynep', bu yıl listenin ikinci sırasına geriledi. Listenin zirvesinde ise 'Asel' ismi yer aldı.

2023 en popüler bebek isimleri ne? En güzel kız, erkek bebek isimleri hangileri?

EN TERCİH EDİLEN ERKEK BEBEK İSMİ NE OLDU?

Erkek bebek isimlerinde ise durum farklı değil; 'Alparslan' ismi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

İşte 2023 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri:

Kız Bebek İsimleri

  • Azra
  • Eylül
  • Eslem
  • Meryem
  • Masal
  • Ecrin
  • Gökçe
  • Lina
  • Elisa
  • Elif
  • Asya
  • Zümra
  • Defne
  • Zeynep
  • Asel

Erkek Bebek İsimleri

  • Atlas
  • Ali
  • Ali Asaf
  • Mustafa
  • Muhammed
  • Aras
  • Metehan
  • Eymen
  • Kerem
  • Ömer
  • Miraç
  • Ömer Asaf
  • Göktuğ
  • Yusuf
  • Alparslan
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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