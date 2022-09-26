2023 DGS ne zaman? 2023 DGS sınav tarihi belli mi? 2023 ÖSYM takvimi DGS tarihi!

Üniversite eğitimine 2 yıllık olarak başlayan öğrencilerin DGS sınavı ile 4 yıllık üniversite eğitimine bağlama amacıyla girdiği DGS sınavının 2023 yılındaki tarihi merak ediliyor. ÖSYM'nin yeni takvimine göre 2023 DGS ne zaman? 2023 DGS sınav tarihi belli mi? 2023 ÖSYM takvimi DGS tarihi!