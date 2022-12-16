2023 Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından bekçilik başvurusu ve şartlarına yönelik sorgulamalar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2023 Bekçi alım tarihleri açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi ne iş yapar? Bekçilik nedir? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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2023 EGM bünyesinde bekçi alımı yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli mi? Bekçi alım şartları neler? Bekçi alımı başvuru tarihleri beli oldu mu? Bekçi ne iş yapar? Bekçilik nedir? Detaylar haberimizde...

BEKÇİ NEDİR?

Belli bir bölgenin ya da belli bir alanın güvenliğini sağlamak için çalışan görevli kişilere bekçi denir. Genel olarak akşam 10 ile beraber sabah 6'ya kadar çalışma saatleri bulunur. Tabii özel durumlarda göre ve ihtiyaca bağlı olarak sabahları da çalışabilirler. Ayrıca silah taşımak ile beraber gerekli olduğu takdirde kullanma yetkisine de sahiptirler.

BEKÇİ NE İŞ YAPAR?

Bekçiler belli bir alan veya bölge içerisinde asayişi sağlamakla görevli kişilerdir. Bunlar içerisinde park alanları ya da belli bir mahalle ile beraber birçok değişik noktayı saymak mümkün. Bekçilerin görev sınırları yani alanları değişkenlik gösterebilir. Genel olarak geceleri çalışırlar ve sorumluluk altındaki bölgenin güvenliğini sağlar.

2023 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. bekçi alımı 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bekçi alımlarının Şubat- Mart aylarında yapılması bekleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.