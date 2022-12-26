2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,643 haber kaynağında 506,328 adet haber yapılan Mahir Ünal, toplamda 710,562,028 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahir Ünal kimdir? İşte, Mahir Ünal hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahir Ünal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mahir Ünal hakkında 7,643 haber kaynağında 506,328 adet haber yer alırken 2022'de toplam 710,562,028 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahir Ünal hakkında merak edilen Mahir Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

Marmara İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal yapı ve sosyal değişme anabilim dalında yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda müşavir olarak çalıştı.

2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyasına danışmanlık yaptı. Bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi. 2011 ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 2011 yılı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 30 Ekim 2022 tarihinde Atatürk Devrimleri hakkındaki eleştirel tweetlerinden sonra gördüğü tepki sonucunda AKP'nin grup başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Arapça ve İngilizce bilen Mahir Ünal, 2 çocuk babasıdır.