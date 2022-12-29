2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,473 haber kaynağında 22,101 adet haber yapılan Deniz Tansel Öngel, toplamda 34,818,553 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Deniz Tansel Öngel kimdir? İşte, Deniz Tansel Öngel hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Deniz Tansel Öngel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Deniz Tansel Öngel hakkında 3,473 haber kaynağında 22,101 adet haber yer alırken 2022'de toplam 34,818,553 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Deniz Tansel Öngel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Deniz Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976, Kilis), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.
Tiyatro oyunları
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkânı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Filmografisi
TV dizileri
Hayat Bugün (2022) - Aras Erdem
Mavera (2021) - Mahmud
Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç
Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)
Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ
Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu
Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın
Elveda Derken (2007) - Kerim
Adak (2006) - Zeynel
Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
Güz Yangını (2005) - Kerem
Kısmet (2005)
Avrupa Yakası (2005) - Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
TV programları
Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu
Filmleri
Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat
Kader Postası (2019)
Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir
Grev (Film) (2021) - Gazeteci