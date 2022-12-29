2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,473 haber kaynağında 22,101 adet haber yapılan Deniz Tansel Öngel, toplamda 34,818,553 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Deniz Tansel Öngel kimdir? İşte, Deniz Tansel Öngel hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Deniz Tansel Öngel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Deniz Tansel Öngel hakkında 3,473 haber kaynağında 22,101 adet haber yer alırken 2022'de toplam 34,818,553 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Deniz Tansel Öngel hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976, Kilis), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.

Tiyatro oyunları

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkânı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Filmografisi

TV dizileri

Hayat Bugün (2022) - Aras Erdem

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

TV programları

Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu

Filmleri

Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat

Kader Postası (2019)

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

Grev (Film) (2021) - Gazeteci