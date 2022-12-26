2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.359 haber kaynağında 44.111 adet haber yapılan Ayşen Gruda, toplamda 96.607.766 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ayşen Gruda kimdir. İşte, Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ayşen Gruda, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ayşen Gruda hakkında 4.359 haber kaynağında 44.111 adet haber yer alırken 2022'de toplam 96.607.766 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ayşen Gruda hakkında merak edilen Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

22 Ağustos 1945 yılında İstanbul ' da doğmuştur. Domates güzeli lakabıyla tanınmıştır. Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştır.

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra lakabı "Domates Güzeli" olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda'dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, "Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bu evlilik uzun sürdü. Boşandılar.

Ayben Erman ve Ayten Erman'ın kardeşidir. 17 Aralık 2018 tarihinde şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Ayşen Grudanın bir süre tedavisi devam etti. Yoğun bakımda bir süre kalan Ayşen Gruda, kaldırıldığı hastanede 23 Ocak 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.

Sinema:

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

Pek Yakında (2014) - Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

Kağıt (2010) - Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) - Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

İlk Aşk (2006) - Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) - Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) - İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) - Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

Şekerpare (1983) - Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) - Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) - Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) - Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) - Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) - Emine

Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) - Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi

Hanzo (1975) - Feride

Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu

TV:

İlişki Durumu: Evli

İlişki Durumu: Karışık

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu

Beş Kardeş

Ruhumun Aynası

Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu)

Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013)

Leyla ile Mecnun (dizi)

Petekle 10 Numara

Medyatik

Karışık Aile

Zoraki Başkan

Aile Reisi

Mert ile Gert

Gece Gündüz

Iki Aile

Fessupanallah

Fırtına

Sen misin Değil misin

Güz Yanğını

Dayı

Ana Kuzusu

Kaygısızlar

Ana

Krem

Seyahatname

Evimiz Olacak mı?

Sultan Makamı

Tiyatro:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil

Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz

Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner

Mum Söndü-Müsahipzade Celal

Ah Evlendim Vah Evlenemedim