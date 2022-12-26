2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.331 haber kaynağında 186.095 adet haber yapılan Alparslan Türkeş, toplamda 278.117.595 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Alparslan Türkeş kimdir. İşte, Alparslan Türkeş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Alparslan Türkeş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Alparslan Türkeş hakkında 6.331 haber kaynağında 186.095 adet haber yer alırken 2022'de toplam 278.117.595 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Alparslan Türkeş hakkında merak edilen Alparslan Türkeş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş (doğum adı Ali Arslan veya Hüseyin Feyzullah 25 Kasım 1917, Lefkoşa - 4 Nisan 1997, Ankara), Türk asker, siyasetçi, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı.

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 öğle vaktinde Koyunoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın çocuğu olarak, Lefkoşa'da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade sokağı 13 numaralı evinde dünyaya geldi.Aslen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs'a göç eden bir ailenin çocuğudur. 1933'te ailesiyle birlikte Lefkoşa'dan ayrılarak Limasol'dan kalkan İtalya bandıralı "Viyana" gemisiyle İstanbul'a geldi.

1933'te Lefkoşa doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olup 1938'de Harp Okulu'nu bitirdi. 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu (P.938-348). Refik Yurtsever'in ablasının kızı Muzaffer Hanım ile 5 Eylül 1939'da nişanlandı ve 14 Ocak 1940'ta evlendi. Bu sırada Gelibolu'daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı'na tayin edildi ve Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara Adasında görev aldı.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi dönemi

Gökhan Evliyaoğlu'nun Adalet Partisi'ne katılma yolundaki teklifini reddeden Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. Darbe hazırlığı yapan Talat Aydemir - Fethi Gürcan ikilisiyle temas kurdu. Ancak Talat Aydemir'le anlaşamadı. Bunun üzerine darbeyi hükümete haber verdi. Kendisi de darbe girişimi nedeniyle yargılandı, ancak darbeyi hükümete duyurduğu için beraat etti. Alparslan Türkeş, sürgünde olduğu dönemde 14'lerden çoğu ile sık sık bir araya gelerek dönüşten sonraki stratejisini belirleyici toplantılar yapmıştı. Nitekim 31 Mart 1965'te, 14'lerden Dündar Taşer, Ahmet Er, Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, Mustafa Kaplan gibi eski MBK üyeleri ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış oldu.

Ailesi ve ölümü

İlk evliliği, 1940 yılında, Muzaffer Hanım ileydi. Muzaffer Hanım 1974 yılında ölmüştür. Bundan iki yıl sonra, 1976'da Seval Türkeş'le evlendi.

Çocukları:

Ayzit,

Umay,

Selcen, XXIII. Dönem Bursa milletvekili Hamza Hamit Homriş ile evlidir.

Sevenbige (Çağrı), Çağrı Saraç Türkeş

Yıldırım Tuğrul, XIII., XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem Ankara milletvekili ve 63. Türkiye Hükûmeti, 64. Türkiye Hükûmeti ve 65. Türkiye Hükûmeti Başbakan Yardımcısı.

Türkeş'in ikinci evliliği, 1976 yılında, Seval Hanım ileydi.

Çocukları:

Ayyüce,

Ahmet Kutalmış, XXIV. Dönem İstanbul milletvekili

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

Eserleri

Gönül Seferberliğine

Temel Görüşler

Türkiyenin Meseleleri

Bunalımdan Çıkış Yolu

Kahramanlık Ruhu

Yeni Ufuklara Doğru

1944 Milliyetçilik Olayı, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968

27 Mayıs ve Gerçekler

Fırtınalı Yıllar

MHP ve Bozkurtlar

Türklük Gururu ve Şuuru

Her Türlü Emperyalizme Karşı

Bir Devrin Perde Arkası

9 Işık ve Türkiye

9 Işık

9 Işık / Millî Doktrin

Milliyetçilik

Ahlakçılık

Türk Milliyetçilerinin Zaferi

Ülkücülük

Basılan Kervanımız

Dış Politikamız ve Kıbrıs

Milliyetçilik-Ülkücülük Üzerine Konuşmalar

Toplumculuk

Dış Meseleler

Savunma

Sorgu

Millî Devlet Güçlü İktidar

Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik

İlimcilik

27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler