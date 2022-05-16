16 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 İtalya Seri A Özetler

03:50 Spor Atlası

04:00 FIFA Magazin

04:25 Spor Takvimi

04:30 Spor Artı

05:30 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Stüdyosu

15:00 Hedef Süper Lig Özel

15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın

18:00 Hedef Süper Lig Özel

18:30 Spor Haftasonu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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