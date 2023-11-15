15 Kasım bu hafta halka arz var mı? Bugün halka arz olacak yeni şirket var mı? Kasım ayı halka arz listesi!
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Halka arzlar ile ilgilenen vatandaşların gündeminde Kasım ayı halka arz listesi yer aldı. Arama motorlarında Bu hafta halka arz var mı? 15 Kasım bugün halka arz olacak yeni şirket var mı? Kasım ayı halka arz listesi araştırılıyor. SPK tarafından onaylanan halka arzların detayları merak edildi. Detaylar ise haberimizde yer alıyor.
Bugün halka arz var mı? sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arzlar merak edilirken Bu hafta halka arz var mı? 15 Kasım bugün halka arz olacak yeni şirket var mı? Kasım ayı halka arz listesi araştırıldı. İşte detaylar...
BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?
13 Kasım haftasında halka arz olacak şirketler şöyle:
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
KASIM AYI HALKA ARZ LİSTESİ!
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
Borlease Otomotiv A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
ONBIR
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.