13 Mart İbo Show konukları kim? Star TV İbo Show bu haftaki konukları kim? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!

İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 13 Mart İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? 13 Mart İbo Show konukları kimler? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Seren Serengil

Bülent Serttaş

Altay

Yeşim Salkım

İBO SHOW KONUKLARI 13 MART 2022

Seren Serengil

Bülent Serttaş

Altay

Yeşim Salkım

İBO SHOW 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem