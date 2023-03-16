İşçi bayramının yaklaşması ile birlikte 1 Mayıs resmi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Birçok çalışan tarafından 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olup, olmadığı internet üzerinde araştırılmakta. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs tam gün mü, yarım gün mü? İşte 1 Mayıs işçi bayramı hakkında detaylar...

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak ilan edildi ve bu sene Pazartesi gününe denk gelmekte olan işçi bayramına ilişkin detaylar arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Bu haberimiz içerisinde merak edilmekte olan 1 Mayıs resmi tatil mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs tam gün mü, yarım gün mü? İşte 1 Mayıs işçi bayramı hakkında detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.