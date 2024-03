1 Mart özel bir gün mü? 1 Mart 2024 Cuma özel bir gün mü gibi konular bugün en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Konu hakkındaki detayları merak etmekte olan birçok kullanıcı, internet üzerinde araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Mart özel bir gün mü? 1 Mart ne günü, hangi özel gün?

1430 - Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik'i fethetti.

1565 - Rio de Janeiro şehrinin kuruluşu.

1803 - Ohio, ABD'ye katılarak ülkenin 17. eyaleti oldu.

1811 - Kavalalı Mehmet Ali, Memlûkleri Kahire Kalesine davet edip imha etti.

1815 - Napolyon Bonapart, Elba'daki sürgünden Fransa'ya geri döndü.

1867 - Nebraska, ABD'ye katılarak ülkenin 37. eyaleti oldu.

1872 - Dünyanın ilk ulusal parkı olan Yellowstone Millî Parkı açıldı.

1881 - Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.

1896 - Adowa Muharebesi: Habeşistan, üstün sayıdaki İtalya kuvvetlerini yendi ve böylece I. İtalya-Habeşistan Savaşı sona erdi.

1896 - Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfetti.

1901 - Avustralya Ordusu kuruldu.

1912 - Albert Berry, bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu.

1919 - Kore'nin tek taraflı bağımsızlık ilanı (bakınız 1 Mart Hareketi).

1921 - Mehmet Âkif Ersoy'un sözlerini yazdığı "İstiklâl Marşı", Maarif Vekili (Millî Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından, Mecliste ilk kez okundu.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, meclise gelen ilk kadın oldu.

1926 - İtalyan yasaları esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1931 - Troçki'nin Büyükada'da kaldığı Arap İzzet Paşa Yalısı yandı.

1935 - TBMM, 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

1936 - ABD'de Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. O tarihte dünyanın en büyük beton yapısı ve en büyük hidroelektrik santraliydi.

1940 - Bulgaristan, Tripartite Paktı'nı imzalayarak Mihver Devletleri'ne katıldı.

1941 - Alman birlikleri Bulgaristan'a girdi.

1946 - Bank of England kamulaştırıldı.

1947 - Uluslararası para fonu (International Monetary Fund, IMF), finans işlemlerine başladı.

1947 - İffet Halim Oruz'un çıkardığı Kadın gazetesi yayına başladı. Gazete, 1979 yılına kadar, 32 yılda 1125 sayı olarak çıktı.

1952 - Dünya gazetesi yayın hayatına başladı.

1953 - Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.

1954 - Porto Riko'lu milliyetçiler, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne saldırdı, beş senatör yaralandı.

1958 - İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkiinde battı. Resmi sayılara göre 300'e yakın yolcudan 272'i öldü; 21 kişi kurtuldu.

1959 - Kıbrıs'a dönen Makarios, Kıbrıslı Rumlar tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.

1960 - 1000 siyah öğrenci, ABD'nin Alabama eyaletinde ayrımcılığı protesto etti.

1961 - Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) kuruldu.

1963 - İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden, denize sızan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy İskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.

1963 - Kürt lider Molla Mustafa Barzani, Amerikan Associated Press'e verdiği bir demeçte, Irak Hükûmetinin, Kürdistan'a özerklik tanımaması halinde kuvvetlerini yeniden harekete geçireceğini söyledi. Barzani, Irak Başbakanı Kasım'ın devrilmesinde, Kürt mücadelesinin rol oynadığını ileri sürdü. "Muhtar bir Kürt bölgesinin kuruluşuna muhalefet eden başka herhangi bir kişinin de akıbeti aynı olacaktır" dedi.

1966 - SSCB uzay sondası Venera 3, Venüs yüzeyine çarparak düştü.

1974 - Watergate skandalı: 7 kişiye skandaldaki rolleri nedeniyle dava açıldı.

1975 - Avustralya'da renkli televizyon yayınları başladı.

1978 - Charlie Chaplin'in cenazesi, İsviçre'deki mezarlıktan çalındı.

1978 - Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın milletvekili Mutlu Menderes, trafik kazası sonucu öldü.

1980 - Voyager 1 uzay sondası, Satürn'ün Janus adlı uydusunun varlığını tescil etti.

1983 - Hakkâri'de Bir Mevsim adlı film, Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül alarak, şenlikte en çok ödül alan birkaç filmden biri olarak sinema tarihine geçti.

1989 - Türkiye'nin ilk özel TV kanalı Star 1, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

1992 - Türkiye'nin ikinci özel TV kanalı ve yarışma programlarıyla ünlü Show TV, yayın hayatına başladı.

1992 - İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırıda bulunuldu.

1992 - Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti'nde ayrılıkçı referandum kararı alınması ve 'Kanlı Düğün' ismiyle anılan olay Bosna Savaşı'nı tetikledi.

1994 - Nirvana, son konserini Münih'te verdi.

1996 - Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu'nda, Türkiye kara para aklayan ülkeler arasında sayıldı.

1997 - "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilen İran'ın Erzurum Başkonsolosu Said Zare ülkesine geri döndü. İran da misilleme olarak Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Osman Korutürk ile Urumiye Başkonsolosu Ufuk Özsancak'ı "persona non grata" ilan etti.

1998 - Titanik, dünya çapında 1 milyar dolar üstü hasılat yapan ilk film oldu.

1999 - Ottawa Antlaşması yürürlüğe girdi.

2000 - Finlandiya Anayasası yeniden yazıldı.

2002 - ABD kuvvetleri Afganistan topraklarına girdi.

2002 - Çevre gözlem uydusu Envisat fırlatıldı.[1]

2005 - Türkler: Bir İmparatorluğun Mimarları ve Mimar Sinan'ın Dehası adlı fotoğraf sergisi, Londra'da açıldı.

2006 - İngilizce Wikipedia, Jordanhill railway station maddesiyle bir milyonuncu maddeye erişti.

2007 - Danıştay 2. Daire üyelerine yönelik saldırıyla ilgili davada; savcı, olayın faili Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu için anayasal düzeni cebren ortadan kaldırmak için silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçundan, dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

2009 - Ciner Yayın Holding bünyesinde ve Fatih Altaylı'nın editörlüğünde yayınlanan Gazete Habertürk yayına başladı.

2014 - Çin'in Kunming şehrinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 33 kişi öldü 148 kişi yaralandı.