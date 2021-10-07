Yozgat'ta İlim Yayma Gençlik Merkezi açılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta İlim Yayma Gençlik Merkezi açılacak

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta İlim Yayma Gençlik Merkezi açılacak

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, kuracakları gençlik merkezinin yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

YOZGAT (AA) - İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, kuracakları gençlik merkezinin yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Nurdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 1951 yılında kurulan bir dernek olduğunu belirten Nurdoğan, "Ülke genelinde 175 şubesi, 200'e yakın da yurdu var. Yozgat'ta da 130 kişilik bir yükseköğretim yurdumuz var. 4 odamızı pandemi nedeniyle izolasyon odası için ayırdık ve 115 kişi kapasiteye düşürdük. Şu anda kapasitemiz doldu." dedi.

Nurdoğan, kuracakları gençlik merkezinin yakın zamanda hizmete açılacağını ifade ederek, "Anne babalar çocuklarını cumartesi günleri buraya gönderebilecekler. Çocuklara kahvaltı verilecek ve öğleye kadar burada zaman geçirecekler, çeşitli sosyal faaliyetlere katılacaklar." diye konuştu.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Engin Altay Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Alişan Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yozgat'ta İlim Yayma Gençlik Merkezi açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 19:47:25. #1.11#