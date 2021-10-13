YARININ İŞ ADAMLARINDAN BAŞKANIMIZA ZİYARET

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a Genç MÜSİAD SEYDİBEY yönetim kurulu tarafından nezaket ziyareti.

Nezaket ziyareti, Genç MÜSİAD Kurucu Başkanı Cevdet Samet Önal, Başkan Yardımcısı Ahmed Muhammed Öztulum, Üye komiteleri Başkanı Burak Özpınar, Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı İsmail Narin ve Kültür ve Medya Penetrasyon Komitesi Başkanı Hayreddin Mızrak'ın katılımıyla gerçekleşti. Ziyarette Başkanımız Bayındır, şehrin kalkınması adına genç girişimciliğin önemli olduğunu ifade ederek, Beyşehir'in gelecekteki sanayi ve turizmi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. "BU ÜLKEYİ AYAKTA TUTMAK, ÜRETİMDEN GEÇER" Genç MÜSİAD SEYDİBEY yönetim kurulu tarafından yapılan ziyarette konuşan Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, Genç işadamlarına tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi. Başkanımız Bayındır, "Tüketimin fazla olduğu bir ülkedeyiz. Bunun için dünyada ülkelerin ayakta kalması üretime bağlıdır. Üretmeyen, dışa bağımlı yaşayan ülkeler büyüyemez. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda ekonominin ilacı üretmekten geçer. Tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar aklınıza ne geliyorsa Beyşehir buna hazır hale getirilmelidir. Siz genç iş adamlarının hedefi daima bu yönde olmalıdır. Bizler Beyşehir için hep şunu söylüyoruz, "Şehrimizi, Bölgemizi ve ülkemizi ayakta tutmak üretmekten geçer" sizlerin bu mantıkla devam etmenizi istiyorum. " Sizler şehrimizin gelecekteki ekonomisinde önemli bir rol model olacaksınız. Bu duygu ve düşünceler ile hepinize ziyaretten dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. "

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