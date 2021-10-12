Van'da öğrenciler 'Akif' adlı sinema filmini izledi - Haberler
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Van'da öğrenciler "Akif" adlı sinema filmini izledi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'da öğrenciler

Özalp Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle ilçede 500 öğrenciye "Akif" adlı sinema filmi izletildi.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) iş birliğiyle ilçede 500 öğrenciye "Akif" adlı sinema filmi izletildi.

Özalp Belediyesi ve TÜGVA'nın ortaklaşa düzenlediği sinema etkinliğinde, öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazarı ve şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "Akif" adlı filmi izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas da belediyenin tahsis ettiği araçlarla Van'a getirilen 500 öğrenciyle bir araya geldi.

Nasır ve Arvas, öğrencilerle birlikte filmi izledi.

Etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Özalp Belediyesine ve TÜGVA'ya teşekkür etti.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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