Valimiz Mustafa MASATLI: 'Amasya'nın Turizmde Hak Ettiği Seviyeye Gelmesi İçin Çok Yönlü Çalışmalarımız Devam Ediyor.'

AMASYA (Habermetre) - Valimiz Mustafa Masatlı Kültür ve Turizm Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kurul üyesi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İlimizde turizm alanında devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aktararak, şunları ifade etti: "Amasya binlerce yıllık tarihi ile Ülkemizin Marka Kentlerinden biridir. Bizde bu zengin mirası gelecek nesillere ulaştırmak ve Amasya'yı turizmde hak ettiği yerlere taşımak için birçok proje yürütmekteyiz.

Bu projelerin şüphesiz en önemlisi Harşena Kalesinin Unesco Dünya Kültür Mirası Asıl listesine alınması içi gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın rehberliğinde Amasya Belediyemiz ile uyum içerinde bu çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bunun yanı sıra Kılıçaslan İlkokulu olarak bilinen tarihi yapının Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi, Sofular Mahallesindeki tarihi dokunun turizme kazandırılması, Venk Suyu olarak bilinen ve önemli bir inanç turizmi noktası olan tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması ve uzun yıllardır doğa şartları ve bakımsızlık nedeniyle harap olmuş Anonim Türbeyi ihya etmek için çalışmaktayız.

Yine doğa turizminde Boraboy Gölünün yılın 12 ayı ziyaretçilere hizmet verebilmesi için de düzenlemeler yapılmaktadır. Turizm Danışma Ofisimiz ile İlimizin muhtelif yerlerindeki tarihi ve kültürel yapıların tarihe dokuya uygun şekilde hazırlanan tanıtım tabelaları ise yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulmuştur.

Kültür ve turizm alanında takip ettiğimiz diğer önemli konu ise coğrafi işaretlerdir. Bildiğiniz gibi 4 olan coğrafi işaret sayımızı geçtiğimiz haftalarda 6 'ya çıkarmıştık. Kasım ayında ise bu rakam 8'e ulaşacaktır. İlimize özgü 22 ürün ve lezzetin coğrafi işaretinin tescili için de çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaların sonucunda coğrafi işaretli ürün sayımızı 30'a çıkarmayı ve özellikle gastronomi turizminde Amasya'nın bilinirliği de arttırmayı hedeflemekteyiz.

Bu projelerin nihayete ermesiyle Amasya turizmde önemli mesafeler kat edecek, buna paralel olarak da turizm gelirlerimiz artacaktır. Yaptığımız çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından kurul gündeminde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası çalışmaları hizmet alımı ihalesi, tarihi yapılarda görüntü kirliliği oluşturan yazıların silinmesi için yapılacak çalışma, Harşena Kalesinden taş düşmelerini engellemek alınacak önlemler, İçeri Şehir mevkiinin araç trafiğine kapatılması ve Travel Turkey İzmir ile EMİTT Turizm fuarlarına katılım konuları görüşüldü.

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