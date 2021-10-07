Vali Yaşar Karadeniz, Ahmetli İlçesini Ziyaret Etti

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Ahmetli İlçesine giderek Ahmetli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Esnaf Ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 19/08/2021 tarih ve 2021/412 Kararnamesi ile Ahmetli İlçesine atanan Kaymakam Abdullah Kurt'u makamında ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Yaşar Karadeniz, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Kurt'tan bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Belediye Başkanı Ahmet Alhan'a ziyarette bulunan Vali Karadeniz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin Başkan Alhan'dan bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Ahmetli İlçesi ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına da ziyarette bulunarak, Başkan Ayhan Aydoğan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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