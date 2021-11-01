Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı "Türk Gençlik Şöleni" düzenledi

İSTANBUL (AA) - Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından Türk Gençlik Şöleni düzenlendi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen şölende Ali Kınık, Mustafa Yıldızdoğan, Kafkas gösteri ekibi ve mehter takımı sahne aldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin parmak sallanacak bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Türkiye boyun eğecek, diz çökecek bir ülke değildir. Biz var olduğumuz müddetçe bunu hayal bile edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlere de seslenen Yıldırım, "Memleketin istiklal ve istikbal teminatı Türk gençliğine sesleniyorum, umutsuzluğa kapılmayın, durmayı bir an olsun düşünmeyin. Türk birliği için daha çok çalışacağız, esir düşmüş soydaşlarımızın hürriyeti için savaşmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz, Turan'a giden yolda birlikte yürüyeceğiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi 21. asır, Türk asrı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Yıldırım'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen şölene, MHP MYK-MDK üyeleri, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları ile Ülkü Ocakları İl ve İlçe Başkanları, akademisyenler, çeşitli STK'lar ve sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.

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