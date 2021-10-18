Türkçe öğrenen Filistinli subaylar ilk kuru tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda Filistin Askeri Eğitim Merkezi ve Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkçe kursuna katılan 14 Filistinli subaya birinci kuru başarıyla tamamlamaları dolayısıyla sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Filistin Askeri Eğitim Merkezinin Batı Şeria'nın Eriha kentindeki kampüsünde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Askeri Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Bassam el-Cerbi, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, askeri danışman Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu, Kudüs Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Sabahaddin Tarhan ve kurstaki öğrenciler katıldı.

Birinci kuru tamamlayan Filistinli subayların sertifika töreni İstiklal Marşı ve Filistin milli marşının okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını Büyükelçi Demirer ve Tuğgeneral Cerbi takdim etti.

Törenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Demirer, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin çok derin, çok eski ve ileriye dönük olduğunu belirtti.

Eriha'daki Askeri Eğitim Merkezinde 5 Eylül'de başlayan Türkçe eğitiminin ilk mezunlarını verdiğini dile getiren Demirer, "Burada Türkçe öğrenmek isteyen asker ve subay sayısı oldukça fazla. Zaten bütün Filistinliler Türkçe öğrenmeyi arzu ediyordur. Biz de buna cevap vermeye çalışıyoruz. Buradaki bu derse katılan askerlerimiz belki ileride Türkiye'ye gidecekler, Türkiye'deki arkadaşlarıyla birlikte eğitim görecekler ve bizim ortak bir geleceği hazırlamamıza vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Eriha'daki kursa katılan Filistinli Binbaşı Fadi Hudaib de ilk kuru tamamlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkçe öğrenmekten dolayı sevinçli olduğunu dile getiren Hudaib, "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu sebeple Türkçe öğrenmeye karar verdim. Hocama ve Yunus Emre'ye teşekkür ederim." dedi.