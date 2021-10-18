Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçiden 3 koli enerji içeceği ile 3 koli meşrubat çaldığı iddia edilen zanlılar A.S. ile M.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden bakır kazan ve hurda demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen E.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.