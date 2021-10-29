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TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

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TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ulus'taki 1'inci Meclis binası önünden, Anıtkabir'e yürüdü.

ULUS, BARTIN (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ulus'taki 1'inci Meclis binası önünden, Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen TGB üyeleri, Ulus'taki 1'inci Meclis binası önünde toplandı. Yürüyüş öncesi; 1919'da Ankara'ya ayak basan Atatürk'ü karşılayan seğmenleri temsilen seğmenler gösteri yaptı. Ardından kalabalık, "29 Ekim'de ABD'ye meydan okuyoruz" sloganıyla Anıtkabir'e yürüdü. Grup, 'Ya istiklal ya ölüm', 'Üreten gençlik, üreten Cumhuriyet', 'Hepimiz Eren Bülbül'üz' pankartları açtı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan grup, yürüyüş sırasında sık sık durarak 'Andımız'ı okudu. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüş sonunda Anıtkabir'e giren TGB üyeleri Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, saygı duruşunda bulundu.

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

TGB'den 'Cumhuriyet' yürüyüşü

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