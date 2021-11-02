Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

AK Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Umut Tanrınıan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Umut Tanrınıan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Şahin, Tanrınıan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tanrınıan ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini belirtti.

-Hayrabolu'da sis

Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gürbüzerol ve Ata görüş alışverişinde bulundu.

Ata, belediyenin çalışmalarıyla ilgili Kaymakam Gürbüzerol'a bilgi verdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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