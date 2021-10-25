Sri Lanka Ankara Büyükelçisinden Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret

MUĞLA (Bültenler) - Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan hazır bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın turizm, tarım ve mermercilik sektörü hakkında Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen'e bilgi verdi. Ziyarette ayrıca ihracat ve iş birliği konuları da ele alındı.

Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen, Muğla'nın tarihiyle doğasıyla çok güzel bir şehir olduğunu, birlikte güzel işlerin yapılacağına inandığını ifade etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ziyaretleri nedeniyle Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen'e teşekkür ederek, ticari ilişkiler ve turizm konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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