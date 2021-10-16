Son dakika: Manisa'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir fabrika inşaatında yüksekten düşen İşçi hayatını kaybetti.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrika inşaatında çalışan işçi A.A., çatı kapaması yaptığı sırada bastığı beton bloğun kırılması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi A.A., haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi A.A., burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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