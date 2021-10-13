Son dakika haberleri... Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti

Adnan Menderes Mahallesi Bezirgan Küme Evleri'nde bir süre önce Mine Karahan'a ait keçilerden 3'ü köpeklerin saldırısıyla öldü. Hasta annesiyle yaşayan ve geçimini besicilikten sağlayan Karahan, ölen keçilerin fotoğrafını çekip, durumu bir dilekçeyle kaymakamlığa bildirdi. Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Karahan'a 5 keçi, teslim edildi.

Keçileri teslim alan Karahan da "Kaymakam beye teşekkür ederim. O beni memnun etti. Allah da onu memnun etsin" diye konuştu.