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Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, ağır yaralanan diğeri hastaneye kaldırıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, ağır yaralanan diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evden gürültü geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla içeri giren polis, evde S.A. (24) ve İlkay A'yı (25) bıçaklanmış buldu.

Sağlık ekipleri, İlkay A'nın öldüğünü belirledi, ağır yaralı S.A'yı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

İlkay A'nın kız arkadaşı S.A'yı bıçakla yaralayıp intihar ettiği öne sürüldü.

İlkay A'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü

Son dakika haberi: Evde bıçaklanmış bulunan iki kişiden biri öldü
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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