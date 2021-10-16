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Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı.

MERSİN (İHA) - Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada

Mersin'de hırsızlık için girdiği bir evde ev sahibi ile karşılaşan 1 kişi, pencereden aşağı atlayarak, kaçtı

Olay anı ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

MERSİN - Mersin'de hırsızlık için girdiği bir evde ev sahibi ile karşılaşan hırsızlık şüphelisi, pencereden aşağı atlayarak, kaçtı. Olay anı ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez ilçe Arpaçsakarlar Mahallesinden sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir apartmanın ikinci katına demir korkuluklardan tırmanarak çıkan bir kişi, pencereden içeri girdi Bir süre evde dolaşan şüpheli, daha sonra ev sahibi ile karşılaşınca girdiği pencereden aşağı atlayarak, kaçtı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan olay anı bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 2 kişi olan şüpheliler, bir süre apartman önünde geziyor. Daha sonra şüphelilerden biri demir korkuluklardan yukarı çıkarak, pencereden evin içine giriyor. Bir süre içerde kalan şahıs, içerde ev sahibiyle karşılaşınca, pencereden aşağı atlayarak kaçıyor.

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
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Haber: Son dakika haberleri: Hırsızlık için girdiği evde ev sahibine denk gelince pencereden atlayıp kaçtı...O anlar kamerada - Haberler
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