Son dakika haberi! İspanya'da boşanan bir çiftin köpeği için ilk kez "ortak velayet" kararı verildi

İspanya'da boşanan çiftten birine ait bir köpek için ilk kez "ortak velayet" kararı verilirken bunun, hayvan hakları konusunda emsal teşkil edeceği belirtildi.

Başkent Madrid'deki 11 nolu mahkemede görülen davanın hakimi, davacı ile köpek arasında duygusal bağ olduğunun tespiti üzerine, "Panda" adlı köpeğin, birer ay dönüşümlü şekilde; ortak sorumluluk ve barınma hakkı çerçevesinde ayrılan çiftin evlerinde kalacağını bildirdi.

Mahkeme, "bir kişinin evcil hayvanına duyduğu sevginin, başkalarının da aynı sevgiyi gösterebilmesine engel teşkil etmeyeceğine" kanaat getirerek "hayvan sahibi olmanın, onun tüm haklarını elinde tutacağı anlamına gelmediğini" vurguladı.

"Hayvanlar&Haklar" adlı hukuk bürosunun üyesi olup davacının avukatlığını üstlenen Lola Garcia, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, kararın hayvan haklarıyla ilgili benzer davalarda emsal oluşturabileceğini söyledi.

İspanya'da Medeni Kanun değişiklikleriyle ilgili ay başında mecliste kabul edilen tasarıda, evcil hayvanların nesne kabul edilmesi ortadan kalkarken hayvanların artık boşanma veya miras anlaşmalarının bir parçası olamayacakları vurgulanıyor.

Söz konusu kanun tasarısı halen senatoda görüşülüyor.

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