Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Emre Evren - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Adıyaman'ın Besni ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şambayat Beldesi'nde faaliyet gösteren çırçır fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen bir işçi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.

Yaklaşık 100 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Emre Evren - Son Dakika Haberleri
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