Son dakika haber! Muğla'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Muğla'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Muğla'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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