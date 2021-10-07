Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi.

Büyükakın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdiğini belirterek, "Meraklanmayın kazada yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun." ifadesini kullandı.