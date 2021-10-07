Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi.
Büyükakın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara dönüşü ufak bir kaza geçirdiğini belirterek, "Meraklanmayın kazada yaralanan olmadı. Hepimizin sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Rabbim beterinden korusun." ifadesini kullandı.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri