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Son dakika haber! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel baba oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel baba oldu

Son dakika gelişmesine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel'in erkek çocukları dünyaya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel'in erkek çocukları dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çiçeği burnunda anne baba, bebeklerine Eymen Ali adını verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eşi Sibel Yüksel bu sabah bir özel hastanede 2.5 kg ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebek kontrol amaçlı olarak kuvöze kondu.

Sosyal medya hesabından yazdığı mesajda sevincini paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, "Hayatın anlamı bazen bir anda değişiveriyor. Bugün oğlumuz Eymen Ali'ye kavuştuk. Hoş geldin güzel oğlum. Çok şükür ki eşim Sibel'in de bebeğimizin de durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini ileten, cevap veremediğimiz tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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