Son dakika 3. sayfa: Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

Gelen son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

ÇANKIRI (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Akyurt-Kalecik- Çankırı (D-140 ve D-765) Devlet Karayolu üzerinde Jandarma Havacılık Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Helikopter ile Havadan Trafik Denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler yer ekiplerine bildirilerek denetimlerinin yapılması sağlandı. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

Son dakika 3. sayfa: Ankara İl Jandarma ekiplerinden havadan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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