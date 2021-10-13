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Şişli'de ABD'li turist, konakladığı otelin çalışanını darbetti

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Şişli'de ABD'li turist, konakladığı otelin çalışanını darbetti

Şişli'de ABD'li bir turistin, konakladığı otelin personelini darbetmesi cep telefonuyla kaydedildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de ABD'li bir turistin, konakladığı otelin personelini darbetmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı'ndaki bir otelde konaklayan ABD'li turist E.W ile burada çalışan Ş.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine resepsiyondaki bilgisayarı kıran turist, personeli de darbetmeye başladı. Turist, dışarıya kaçan Ş.K'yi sokakta da darbetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.W'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından turist serbest bırakıldı.

Öte yandan ABD'li turist E.W'nin çalışan Ş.K'yi sokakta darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, turistin otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve darbetmesi, bir kişinin de turisti engellemek için araya girmeye çalışması yer alıyor.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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