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Selçuk Okuyor Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Habermetre - Haberler | Toplum
Selçuk Okuyor Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Selçuk Okuyor Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Selçuk Okuyor Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Selçuk Okuyor Projesi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Hükümet konağı konferans salonunda bütün okullardaki yaş gruplarına göre düzenlenen ödül törenine Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende dereceye giren öğrencilere Selçuk Ticaret Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan Ödülleri başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere katılımcılar tarafından verildi.

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