Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamil İpekli (47) yönetimindeki 34 GGZ 96 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 25'inci kilometresinde, Nesrin Elçi (26) idaresindeki 40 AAN 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Elçi ile aynı otomobilde bulunan Şeyhmus Ayaz Demir (2), Hava Demir (35) ve Şemsi Elçi (72) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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