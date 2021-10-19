Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı - Haberler
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Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'da Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü toplantı yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesine ilişkin genişletilmiş üçlü toplantının yapıldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesine ilişkin genişletilmiş üçlü toplantının yapıldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Afganistan konusunda genişletilmiş üçlü toplantıya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Moskova'da, 19 Ekim'de, Rusya, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri bir toplantı gerçekleştirdi. Katılımcılar, ortak güvenlik tehditleri konusunda görüş alışverişinde bulundular, Afganistan'a acil insani ve ekonomik yardım sağlamaya yönelik ortak ilgilerini dile getirdiler." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Afganistan meselesi ile ilgili olarak Moskova formatında yarın toplantı yapılacağını duyurmuştu. Üçüncü kez düzenlenecek olan toplantıya 10 ülkeden temsilci katılacağı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantıda konuşma yapacağı bildirilmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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