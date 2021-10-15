Rusça Konuşanlar Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusça Konuşanlar Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Rusça Konuşanlar Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Rusça Konuşanlar Eğitim ve Kültür Derneği Manisa Şubesi yönetimini ağırladı.

MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek ortak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusça Konuşanlar Eğitim ve Kültür Derneği Manisa Şubesi Başkan Yardımcısı Aygül Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de yer aldı. Yakın zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Tarzan Biziz' sosyal projesi kapsamında Kırmızı Köprü mevkii Çaybaşı Deresi'nde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine destekleri nedeniyle Başkanvekili Güzgülü'ne teşekkür eden Dernek Başkan Yardımcısı Aygül Yılmaz, ortak çalışmalara devam etmek istediklerini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, ziyaret sonunda konuklarına hediyeler takdim etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Lewis Hamilton Sergio Perez Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Vladimir Putin Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusça Konuşanlar Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:26:22. #1.12#