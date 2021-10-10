Ressam Ali İrgin'nin 'Ağ Metaforu' sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
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Ressam Ali İrgin'nin "Ağ Metaforu" sergisi sanatseverlerle buluştu

AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Ressam Ali İrgin'nin

Ressam Ali İrgin'nin "Ağ Metaforu" sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

İSTANBUL (AA) - Ressam Ali İrgin'nin "Ağ Metaforu" sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Hatay'da yaşayan sanatçının tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan İrgin, ilk kez İstanbul'da bir kişisel sergi açtığına değinerek, "2012 yılında beri Antakya'da kendi atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum. Kelimat sanat galerisiyle 2 yıldır çalışıyoruz ve bugün böyle bir seçki ile karşınızdayız." dedi.

İrgin, yaklaşık 7 yıldır ağ metaforu üzerine çalıştığını ifade ederek, "Kendime göre bir tarz yakalamaya çalıştım. Bunun üzerinde hem teorik hem de teknik yapısını geliştirmeye çalışıyoruz. Ağların sembolik anlamlarını alarak sanata modernize ediyorum diyebilirim." diye konuştu.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad da Halep ve Hatay'ın komşu şehirler olduğunu hatırlatarak, "Hataylı olduğunu bilmiyordum ama öğrendiğimde memnun oldum çünkü benim komşum olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Ağ projesini ilk duyduğunda çok etkilendiğinden bahseden Ahmad, "Hayatta her zaman bir mücadele vardır. Bunu simgeleyen örneklerden biri de balıkçı ve balık arasındaki av ve avcı olma hikayesidir. Ben burada her zaman nihai zaferin balıkların olduğunu düşünmüşümdür. Ali İrgin'in buradaki espriyi güzel yakaladığını düşünüyorum." dedi.

Kelimat Sanat Galerisinin 2 katında yer alan sergide İrgin'in 19 eseri sanatseverleri bekliyor.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ressam Ali İrgin'nin 'Ağ Metaforu' sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
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